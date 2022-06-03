أصالة تصل لحفلها في دبي بصحبة زوجها فايق حسن

وصلت منذ قليل الفنانة أصالة إلى مسرح أرينا بدبي لإحياء حفلها الغنائي الضخم والذي نفدت تذاكره منذ أيام ورفع شعار كامل العدد.

حضرت أصالة إلى مكان الحفل بصحبة زوجها فايق حسن والذي يحرص على التواجد معها في جميع حفلاتها الغنائية مؤخرا.

أصالة تروج لحفلها في دبي

وروجت أصالة لحفلها في دبي منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: «في عاصمة السّعادة والأمان والجمال رح نجتمع سوا ورح نسمح للموسيقى تتدخّل بكلّ حواسنا.. نطير نبكي نفرح نرسم أحلى صور نحنا منها.. ونقول لليوم منّ أوّله بدنا نعيش جو دبي ونصير مجموعة سعادة.. كم يوم بيفصلنا ورح نسهر سوا بتاريخ».

حفل أصالة في جدة كامل العدد

وأحيت أصالة نهاية الشهر الماضي حفلا غنائيا ضخما في جدة رفع شعار كامل العدد، وعقب انتهاء الحفل حرصت أصالة على توجيه الشكر لجمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» قائلة: «كانت حفلة صعب أقدر أنسى حلاوتها.. حلوة لدرجة خلّت كلّ شيء حوالينا حلو .. شكراً حبايبي أهل جدّه الطيّبين .. دائماً ذكرياتنا سوا ما بتتنسي».

وحرصت أصالة على مشاركة جمهورها اختيار الأغاني قبل الحفل قائلة: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».