ارتفاع ضحايا حريق مبنى سكني بفيتنام إلى 56 وفاة و37 مصاباً

ارتفعت حصيلة وفيات الحريق الذي اندلع في مبنى سكني بالعاصمة الفيتنامية هانوى، إلى 56 حالة، بحسب بيان صادر عن شرطة فيتنام مساء اليوم الأربعاء، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية قبل قليل.

مصرع 56 وإصابة 37 آخرين

ووفقاً لأحدث حصيلة أعلنتها السلطات الرسمية في هانوي، فقد أسفر الحريق عن مصرع 56 شخصاً، وإصابة 37 آخرين، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأجهزة المعنية ما زالت تعمل على تحديد هويات 39 من الضحايا.

اندلاع حريق في مبنى سكني بهانوي

واندلع حريق هائل في أحد المباني السكنية بالعاصمة الفيتنامية هانوي، صباح اليوم الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، التي أشارت إلى أنه تمّ إنقاذ نحو 70 شخصاً، كما جرى نقل 54 شخصاً إلى المستشفيات، بينهم عشرات القتلى.