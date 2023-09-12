إجراءات صحة القليوبية لتحسين آداء المستشفيات وتفعيل العيادات المسائية

تسعى مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، لتحسين خدمات المستشفيات التابعة لها، لتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين. وفي هذا الإطار ترأس الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، اجتماعا تنظيميا بقاعة المؤتمرات بالمديرية، مع مديري المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، يهدف لرفع مستوى الأداء ومناقشة المعوقات، التي تواجه سير العمل، وطرح مقترحات لحل تلك المعوقات بحضور الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل المديرية.

الإبلاغ الفوري حال حدوث أي مشكلة

وأكد وكيل وزارة الصحة خلال الاجتماع، على عدة توصيات كالتالي:

- ضرورة الإبلاغ الفوري من قِبل مديري المستشفيات في حالة حدوث أي مشكلة.

- وجود خطة طوارئ بديلة في حالة انقطاع التيار الكهربائي وإنشاء خط كهرباء إضافي.

بالتنسيق مع مجالس المدن، وتوفير مولدات كهرباء احتياطية، وكذلك في حال انقطاع المياه.

- الصيانة الدورية لشبكات الأكسجين.

- ضرورة عمل صيانة لأي وحدة مياه تابعة لأي مستشفى قبل أخذ عينات مياه منها.

- ضرورة إنشاء وحدة غسيل خزانات بالمستشفيات.

- عقد اجتماع لمديري المستشفيات مع رؤساء أقسام النسا والتوليد بكل مستشفى لمناقشة تقليل نسبة الولادة القيصرية، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي.

- تفعيل خدمة العيادات المسائية بجميع المستشفيات فيما ينصب لصالح خدمة المواطنين.

- ضرورة تطبيق معايير الجودة بجميع المستشفيات وعمل ملف طبي موحد، وتكليف فريق من المديرية باستكمال ملف الجودة بمستشفى القناطر الخيرية المركزي.

- إزالة الملصقات القديمة علي الجدران.

- مناقشة مديري المستشفيات لموازنة المستشفى مع المدير المالي الخاص بكل مستشفى.

- الانتهاء من حالات نفقة الدولة أول بأول.

- التزام الفريق الطبي النوباتجي وعدم الغياب.

- عمل خطة تدريب مستمرة للفريق الطبي.

حسن معاملة المرضى

فيما أوصى الدكتور وليد عبد المقصود بعدة توصيات كالتالي:

- عرض جدول النوباتجيات بالمستشفيات بحيث تكون معلنة بطريقة واضحة داخل كل مستشفى.

- حسن معاملة المرضى.

كما ناقش وكيل الوزارة ضرورة التنسيق بين مديري المستشفيات وفريق الصيانة وإدارة الشئون المالية بالمديرية.

وناقش أيضا ضرورة تفعيل بروتوكول الحد من استخدام المضادات الحيوية بالمستشفيات.

في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لرفع كفاءة العمل داخل المستشفيات لتقديم أعلى مستوى من الخدمة الطبية.