بلدية درنة: صيانة السدود متوقفة منذ 2008 ولدينا مستشفى ميداني وحيد

وصف عمدة بلدية مدينة درنة، في شرق ليبيا، عبدالمنعم الغيثي، الوضع في المدينة التي سجلت أكبر عدد من الضحايا، نتيجة العاصفة دانيال، بأنه «كارثي»، معرباً عن توقعاته بارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 20 ألف حالة، كما كشف عن أن عمليات صيانة السدود المخصصة لحجز مياه الأمطار، متوقفة تماماً منذ عام 2008.

تحذير للعائلات قبل العاصفة

وأضاف عمدة بلدية درنة، بحسب فضائية «العربية» مساء اليوم الأربعاء: «حذرنا العائلات قبل الإعصار، كما أن انقطاع الاتصالات في المدينة فاقم من صعوبة إنقاذ الضحايا، والعاصفة كانت قوية جداً، ما تسبب في انهيار المباني».

مستشفى ميداني وحيد في المدينة

وواصل: «النازحون فروا إلى مناطق مجاورة للمدينة، ونعمل على إعادة الكهرباء إلى معظم الأحياء في المدينة، وقد أدى انقطاع خدمات المياه بالمدينة بسبب عدم وجود كهرباء، وحاليا مستشفى وحيد يعمل في المدينة ويستقبل المصابين، والمدينة حاليا تحتاج إلى ميزانية خاصة وكبيرة بعد الفيضانات».