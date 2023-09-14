أسعار الذهب اليوم الخميس 14-9-2023 في مصر.. كم يبلغ عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-9-2023 في مصر بمختلف محلات الصاغة استقراراً، وتحديداً عيار 21 الذي يُعد العيار الأكثر انتشاراً بين المواطنين، حيث تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم، حسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس 2509 جنيهات للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الذي يُصنع من خلاله السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 2195 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وهو العيار الأكثر شيوعاً داخل مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل اليوم الخميس 1881 جنيهاً للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الخميس سجل 1463 جنيهاً للشراء، وذلك قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 17560 جنيهاً للشراء، قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

أسعار الذهب في المحلات بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مختلف المحلات بسبب سعري المصنعية والضريبة التي يضيفهما التجار على المشغولات والسبائك.