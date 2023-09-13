تعرف على أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر استقراراً ملحوظاً، اليوم الاربعاء، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، وذلك تزامناً مع هدوء أسعار الذهب منذ بداية التعاملات الصباحية، وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الاربعاء والتي جاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 12937 جنيهاً.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 258230 جنيهاً.

- كما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات 25873 جنيهاً.

- فيما سجل سعر سبيكة الذهب 50 جراماً عيار 24 اليوم الأربعاء 129115 جنيهاً.

سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جرام يبلغ 51666 جنيهاً.

- وعن سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام في محلات الصاغة 13947 جنيهاً.

- كما سجل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 26976 جنيهاً.

- وصل سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام إلى 80341 جنيهاً.