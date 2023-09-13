تقرير: تراجع الطلب وراء انخفاض أسعار الذهب محليا

ذكرت مؤسسة جولد بيليون، أنّ أسعار الذهب المحلية شهدت استمرار التداول في نطاق ضيق يميل إلى الهبوط، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية اليوم، إلى جانب الحذر في التداول.

أسعار الذهب اليوم

وافتتح الذهب عيار 21 تداولات اليوم الأربعاء عند المستوى 2195 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17 ألفا و560 جنيها، وأمس شهدت افتتاح واغلاق عند نفس المستوى 2195 جنيها للجرام، لكن خلال الجلسة سجل الذهب أدنى مستوى عند 2190 جنيها للجرام وأعلى مستوى عند 2200 جنيه للجرام.

وتراجع الذهب في السوق العالمي أمس، وساعد على المزيد من التراجع في سعر الذهب المحلي أمس، ولكن يبقى النطاق الضيق هو المسيطر على التداولات في ظل ترقب تطورات السوق المحلي، وفق رؤية جولد بيليون.

وأشارت إلى أنّ الطلب حاليا على الذهب يشهد تراجعا ملحوظا، خاصة على السبائك والعملات الذهبية، إضافة إلى حيادية المشاركين في الأسواق وعدم الرغبة في دخول السوق سواء بالبيع أو الشراء، الأمر الذي يدفع السعر إلى التحركات العرضية.

وتقدمت وزارة التموين بطلب إلى مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة الإعفاء الجمركي للذهب الوارد، حيث من المفترض أن تنتهي المبادرة بشكل رسمي في نوفمبر المقبل.