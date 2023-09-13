أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21 الآن؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، ثبات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في منتصف التعاملات، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغيرات منذ بداية التعاملات الصباحية، داخل كل محلات الصاغة بدون مصنعية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2195 جينها.

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة 2508 جينهات.

- كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1881 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 الآن 1467 جنيها.

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 1254 جنيها.

- فيما وصل سعر جنيه الذهب 17560 جنيها.

- كما تسجل سعر الاونصة 78017 جنيها.