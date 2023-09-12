الهلال الأحمر الليبي: 9 آلاف مفقود جراء العاصفة دانيال

قال توفيق الشكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، اليوم الثلاثاء، إن فرق الإنقاذ مازالت تواصل عمليات الإخلاء للعالقين، جراء العاصفة دانيال التي ضربت البلاد.

وأضاف الشكري، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهلال الأحمر الليبي تلقى بلاغات بـ9 آلاف مفقود جراء السيول.

المنظمات الإغاثية

وتابع: «يتم التواصل مع مختلف المنظمات الإغاثية، وتلقينا مساعدات إنسانية من عدة منظمات»، مشيرًا إلى أن حجم الكارثة كبير للغاية ونواصل العمل على مدار الساعة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة الليبية وحدها إلى أكثر من 2000 قتيل وآلاف المفقودين.

وقال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، في بيان، «أحياء سكنية اختفت بعد أن جرفتها السيول إلى البحر مع الآلاف من سكانها، والوضع كارثي وغير مسبوق في ليبيا».

العناصر الطبية

وطالب رئيس الحكومة الليبية المكلف، العناصر الطبية والطبية المساعدة التوجه إلى درنة فورًا لتقديم المساعدة.

وكانت العاصفة دانيال، اجتاحت الأحد الماضي، مناطق عدة شرقي ليبيا، أبرزها مدن البيضاء والمرج، وسوسة ودرنة.