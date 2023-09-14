تفاصيل تنفيذ مشروع إنتاج الصلب باستثمارات مليار دولار.. بالتعاون مع شركة عالمية

قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ العوائد الاقتصادية لمشروع المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج مسطحات الصلب، والذي أعلن عنه مجلس الوزراء، إنه سيقام بنظام المناطق الحرة، وغالبا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يُعد الاستفادة العظمى للمشروع.

مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجية

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أهم مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجية من أول استيراد الخامات وحتى تصنيع المنتج النهائي، كما سيقام على أساس قانون المناطق الحرة ليخصص ناتجه بالكامل للتصدير، مؤكداً أنَّ إقامته على أرض مصرية وتوفيره لآلاف فرص العمل واستهلاك المرافق والأدوات أو الصناعات المغذية محلية الصنع، أبرز المميزات.

وتابع المدير التنفيذي لـ«الصناعات المعدنية»، أنَّ هناك أهمية قصوى لاختيار موقع المشروع باقتصادية قناة السويس، معدداً مزاياها من أنها منطقة مرفقة بالكامل يتوافر بها ما يحتاجه أي مستثمر مثل استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بسهولة.

وفي إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الثقيلة والتوسع فيها، وتحديداً الحديد والصلب، أعلن مجلس الوزراء عن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بقيمة استثمارات مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 ملايين طن، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية ما يساعد في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

ويشار إلى أن المشروع سيقام بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونجح بالفعل في الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تبلغ مساحته 1,5 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات مليار دولار سيتم ضخها على مرحلتين وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1,8 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهر من الحصول على موافقات المشروع.

توفير 6.5 ألف فرصة عمل

ويساهم المشروع في توفير 6.5 ألف فرصة عمل، منها ألفي فرصة عمل مباشرة و4,5 آلاف فرصة غير مباشرة، كما تعد هذه الصناعة أهم دعائم الاقتصاد للدول النامية والمتقدمة، على حد سواء.