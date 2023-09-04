«اتحاد الصناعات»: القيادة السياسية مؤمنة بقدرة الصناعة المصرية على المنافسة

أكد المهندس محمد البهي، الخبير الصناعي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، على إيمان القيادة السياسية في مصر، القوي بقوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة الفترة القادمة، قائلا: «لم يكن هناك أزمات بل كان هناك تصور واهتمام بالمشروعات الصغيرة، التي نطلق عليها الصناعات المغذية، ولا تزال القناعة موجودة لدى رئيس الجمهورية بأن المشروعات الصغيرة قاطرة تقدم كل الصناعات بكافة الدول».

البهي: دور حيوي للصناعات الصغيرة في ألمانيا

وأضاف «البهي»، خلال حواره ببرنامج «مال وأعمال» والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن ما يزيد عن 80% من مشروعات ألمانيا تتبع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بهذا القطاع الهام أنه يمكن تطبيق فكرة تشبيك الصناعات الصغيرة مع الكيانات الكبرى الموجودة.

القطاعات الصناعية في مصر

وتابع الخبير الصناعي، بأنه لدى مصر باع كبير وطويل في كل القطاعات الصناعية والضرورة الآن وسط الأزمات العالمية وتأثر عمليات الشحن وسلاسل الإمداد، أصبح توطين الصناعات المُغذية للصناعات الكبرى، ووزارة الصناعة تعمل على هذا الملف، لافتا إلى قناعة الدولة والقيادة السياسية من اليوم الأول لتوليه الرئاسة، بل وخلال الفترة الإنتخابية الأولى اجتمع الرئيس السيسي برجال الصناعة.