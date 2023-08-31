اتحاد الصناعات: مصر لديها اكتفاء ذاتيا من الأرز.. ونتوقع وصول الكيلو لـ17 جنيها

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إنّ مصر لديها أرز يكفيها على مدار العام، والمخزون الاستراتيجي آمن، ولديها ما لا يقل عن 900 ألف طن زيادة، وما زال الاستهلاك كله من الأصناف القديمة التي جرى إنتاجها في سنة 2022-2023.

وأضاف شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي المذاع عبر قناة CBC، أنّ إنتاج 2023-2024 بدأ طرحه وبدأ استخدامه بكميات بسيطة لأنه لم يحصل على نسبة الجفاف الكافية.

وتابع: «من المتوقع هذا العام من 7 ملايين طن لـ7.5 مليون طن من الأرز الشعير، وعندما يُصنع سينتج من 4.2 إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض».

وأشار إلى أنّ أكبر استهلاك للدولة 3.6 مليون طن على مدار السنة، ووصل سعر الأرز إلى 20 إلى 21 و22 جنيها بعدما وصل في بعض المناطق بالقاهرة إلى 35 جنيها، متوقعا أن يحصل المستهلك عليه هذا العام من 17 لـ19 جنيها.