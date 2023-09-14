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مد التسجيل بمسابقة «بطل من بلدنا» حتى نهاية سبتمبر.. طرق المشاركة

كتب:

منة عبده
10:09 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
وزيرة التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، مد موعد التسجيل في مسابقة «بطل من بلدنا» حتى 30  سبتمبر الجاري، بهدف مشاركة أكبر عدد ممكن من الأشخاص بهذه المسابقة، والتي أطلقتها الوزارة بمناسبة حلول ذكرى نصر حرب أكتوبر المجيدة.

 محاور مسابقة بطل من بلدنا

 وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في منشور لها، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن محاور مسابقة «بطل من بلدنا» تتمثل في:

قصة نجاح تشكل بطولة في أي مجال (اجتماعي – ثقافي – فنى – علمي – رياضي)

بطل أكتوبرفي عيون صانع الفيلم

بطل من وحي الأزمات (أزمة كورونا – أزمة اللاجئين وتشمل مبادرات المجتمع المدني أو أفراد).

 طرق المشاركة في مسابقة بطل من بلدنا

 وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يمكن التسجيل للمشاركة في مسابقة «بطل من بلدنا» من خلال  البريد الإلكتروني للمسابقة

 october6.mosscontest@gmail.com

 أو من خلال تقديم طلب المشاركة باليد في مقر وزارة التضامن الاجتماعي مبنى الشئون رقم 1 الدور الأول 19 شارع المراغي  العجوزة، أو عن طريق الواتس آب 01223569883، وذلك تسهيلا على المواطنين الراغبين في المشاركة بالمسابقة.

 ويذكر أن مسابقة «بطل من بلدنا» مسابقة تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر، تقدم من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام قيمة الجائزة الواحدة 10000 جنيه.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.