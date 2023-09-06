«التعليم» تخصص الحصة الأولى في «5 أكتوبر» عن انتصارات حرب 1973

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بتخصيص المحاضرة الأولي من يوم الخميس 5 أكتوبر، للحديث عن انتصارات أکتوبر1973، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس.

تخصيص المحاضرة الأولي لانتصارات أكتوبر

وأكدت الوزارة في خطابها، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تنمية قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب، وأهمية الاحتفال بالأعياد والمناسبات القومية، للحفاظ على الهوية المصرية، وتقديم النماذج المشرفة والقدوة الحسنة الوطنية، التي تضحي بأرواحها فداء للوطن، وفي ضوء التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وتزامنا مع احتفالات أكتوبر لعام 2023، تم تخصيص هذا اليوم للحديث عن انتصارات أكتوبر.

فضل الشهادة ودور القوات المسلحة

كما طالبت وزارة التعليم، توجيه لجميع الإدارات التعليمية التابعة بتنفيذ المحاضرة الأولي ليوم الخميس 5 أكتوبر عن انتصارات أکتوبر1973، وفضل الشهادة ودور القوات المسلحة في الحرب والسلام، وتخصيص فقرة في البرنامج الإذاعي الصباحي بجميع المدارس على مستوى المديرية، تتناول دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن والحفاظ عليه، وتعريف الطلاب بالبطولات والتضحيات التي قدمها الشهداء حبا وفداء لمصرنا الغالية.