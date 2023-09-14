مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية.. اعرف توقيت القيام والوصول

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2024/2023، يهتم الكثير من أولياء الأمور والطلاب بالسفر خلال هذه الفترة حتى يستطيعون قضاء وقت ممتع قبل بدء الدراسة، سواء كان ذلك للراغبين في قضاء عدة أيام أو الراغبين في السفر لمدة يوم ثم العودة مرة أخرى، وتعد الإسكندرية من أبرز المدن الساحلية التي يحرص العديد من راغب السفر على زيارتها، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية.

وتحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على نشر مواعيد القطارات، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية، وفق ما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كالتالي:

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية

- قطار رقم 89 أسوان - الإسكندرية موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

- قطار رقم 913 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

- قطار رقم 917 القاهرة - الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 919 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 2:25 ظهرًا.

- قطار رقم 2001 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 915 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 3:20 عصرًا.

- قطار رقم 923 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 925 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:10 مساءً.

- قطار رقم 921 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 6:00 مساءً.

- قطار رقم 927 القاهرة - الإسكندرية VIP موعد قيامه الساعة 7:00 مساءً.

- قطار رقم 931 القاهرة - الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:15 مساءً.

- قطار رقم 935 الأقصر - الإسكندرية VIP موعد قيامه من القاهرة الساعة 10:30 مساءً.

مواعيد قطارات الإسكندرية القاهرة

- قطار رقم 912 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

- قطار رقم 914 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 1:00 ظهرًا.

- قطار رقم 916 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 2:00 ظهرًا.

- قطار رقم 918 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:00 عصرًا.

- قطار رقم 922 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 3:30 مساءً.

- قطار رقم 196 الإسكندرية - الفيوم مختلط «مكيف - مميز» موعد قيامه الساعة 3:40 مساءً.

- قطار رقم 88 الإسكندرية - أسوان موعد قيامه الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 118 الإسكندرية - القاهرة مختلط «مكيف- مميز» موعد قيامه الساعة 5:20 مساءً.

- قطار رقم 928 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 18.00 مساءً.

- قطار رقم 926 الإسكندرية - القاهرة VIP مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساءً.

- قطار رقم 2008 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

- قطار رقم 930 الإسكندرية - القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

- قطار رقم 934 الإسكندرية - أسوان VIP موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.