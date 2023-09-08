السكة الحديد تلغي اختصار قطارات الثالثة «التهوية الديناميكية» من محطة شبرا

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلًا من اختصارها في محطة شبرا الخيمة، اعتبارا من اليوم تيسيرًا على الركاب إذ أُلغيت اختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية التي تعمل بين «الإسكندرية - القاهرة» بمحطة شبرا الخيمة، وتصل لمحطة القاهرة وهم قطارات «1108 - 132 - 32 - 28، و7 – 23 – 31 – 35».

خطة تطوير السكة الحديد

وأكدت هيئة السكك الحديدية، وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية منها تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، وتعظيم نقل الركاب والبضائع علي خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من نحو 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

مخطط تأهيل

وأكدت الهيئة، في تقرير لها، توريد 130 جرارا جديدا GE من إجمالي 260 جرارا مخطط توريدها وإعادة تأهيل عدد 61 جرارا من إجمالي 172 جرارا مخطط إعادة تأهيلها، كما تمّ توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

ونوهت بالانتهاء من التطوير الشامل لـ653 مزلقانا من إجمالي 1120 مزلقانا مخطط تطويرها على الشبكة، مؤكدة تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كيلومترا و1727 مفتاحا.