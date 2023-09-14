«التعليم» تكشف حقيقة تحويل المدرسة المصرية الدولية إلى «تجريبية»

أصدرت المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، بيانت عاجلا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أكدت فيها أنّها لم تتحول من دولية إلى تجريبية، ولم تنفصل عن المؤسسة الراعية، مؤكدة أنّ هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

عدم تحويل المدرسة الدولية المصرية إلى تجريبية

وأكدت المدرسة المصرية الدولية، أنّ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، رفض الطلب المقدم لفتح فصل رابع لاستقبال طلاب جدد، متابعا: «نخضع لقرارات وزارة التربية والتعليم، وما تراه لصالح الطلاب والعملية التعليمية، ونثق في ذلك كاملا».

لا صحة لفتح فصل رياض الأطفال

من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ ما تردد بشأن فتح فصل رياض أطفال بالمدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والتابعة للوزارة غير صحيح.

وأضاف وزير التعليم في تصريحات، أنّه تقدم للفصل 7 طلاب وأقل فصل يحتاج إلى 25 طفلا لفتحه، مشددا على أنّه لم يتم فتح فصل جديد بالمدرسة كما يعتقد أولياء الأمور، مشيرا إلى أنّه سوف يعقد اجتماعا مع المؤسسة الراعية للمدرسة قريبا.