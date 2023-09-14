للمقبولين في مدارس STEM.. اعرف محتويات ملف التقديم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الأوراق المطلوبة لاستكمال ملف التقدم، للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، ومدارس المتفوقين بعين شمس، بعد اعتماد نتيجة اختبارات القبول بمدارس المتفوقين للعام الدراسي 2023-2024.

محتويات ملف التقديم للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، محتويات ملف التقديم للطلاب المقبولين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، كما يلي.

- إخطار النتيجة الخاصة بالقبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

- أصل الشهادة الإعدادية معتمدة من الإدارة التعليمية + 4 صور منها.

- طلب الالتحاق بالمدرسة.

- عدد 1 شهادة ميلاد أصلية 4 صور منها.

- عدد 8 صور حديثة 4×6.

- عدد 10 أظرف بريدية عادية.

- طوابع بريد بقيمة 21 جنيها + 1 طابع تعليمي قلة 10 طوابع نقابة مهن تعليمية + 1 جنيه دمغة عادية.

- إيصالات إبداع تأمين اللاب والمصروفات.

- شهادة وفاة الوالد للأيتام.

- شهادة صحية معتمدة يكشف طبي باطنة وقلب وصدر وجلدية معتمد بخاتم شعار الجمهورية من مستشفى حكومي أو التأمين الصحي و تحليل صورة دم كاملة - تحليل سكر تراكمي - تحليل فصيلة دم.

- في حالة وفاة الوالد التقدم بصورة من الوصاية او الولاية التعليمية.

- في حالة عدم تواجد الأب لسفره - التقدم بصورة من التوكيل الرسمي.

- صور من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- عدد 3 أظرف بلاستيك بكبسولة.

- إيصال سداد الرسوم الدراسية للصف الأول الثانوي بقيمة 5 جنيهات للمدارس الحكومية (عربي - لغات) عن كل عام دراسي وتسدد سنويا بداية كل عام دراسي.

في حالة المدارس الخاصة (عربي - لغات) يقوم ولي الأمر بإحضار الشهادة من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة الحاصل منها على الإعدادية بمبلغ آخر مصروفات تم تسديدها بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الخاصة وتختم بخاتم شعار الجمهورية بحد أدنى 5 آلاف جنيه عن كل عام دراسي، وفي حال المدارس الدولية يقوم ولي الأمر بدفع النفقات الفعلية للدراسة والتي تبلغ قيمتها 30 ألف جنيه فقط لاغير.

- الدفع في البريد المصري - الحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل المشروعات المصروفات الدراسية لطلاب مدارس.