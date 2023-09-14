7 معلومات عن فولكر بيرتس المبعوث الدولي إلى السودان.. هل يستقيل من منصبه؟

قال المبعوث الدولي إلى السودان فولكر بريتس إنه ينوي تقديم استقالته من منصبه، في الوقت الذي يشهد فيه البلد معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ويأتي إعلان فولكر بيرتس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، قائلاً: «ممتن للفرصة التي منحها لي الأمين العام ولثقته بي، ولكنني طلبت منه إعفائي من هذه المهمة».

من هو المبعوث الدولي إلى السودان فولكر بريتس؟

وتستعرض «الوطن» في تقريرها التالي أهم المعلومات عن فولكر بريتس المبعوث الدولي إلى السودان، وتأتي كالتالي:

- ممثل الأمين العام وأكاديمي ألماني كان يعمل كبير المستشارين بالمعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو المعهد الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية الفيدرالية بشأن جميع مسائل السياسة الخارجية والأمنية.

- عمل كمستشار لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسوريا خلال الفترة 2015- 2018.

- عمل أستاذًا بجامعة هومبولت- برلين وأستاذًا مساعدًا في الجامعة الأمريكية في بيروت من 1991 - 1993.

بيرتس كان رئيسًا لمجموعة البحوث حول الشرق الأوسط وأفريقيا

- فولكر بيرتس كان رئيسًا لمجموعة البحوث حول الشرق الأوسط وأفريقيا حتى أبريل 2005، وكان عضوًا في العديد من المجالس الاستشارية العالمية، بما في ذلك معهد شنغهاي للدراسات الدولية.

- شغل منصب مدير قسم الأبحاث في الشرق الأوسط وأفريقيا حتى عام 2005.

- عمل كمساعد للمبعوث الدولي إلى سوريا في عام 2016.

- ومنذ عام 2005، شغل منصب مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وكان أيضًا رئيس فريق البحث المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، التابع لمؤسسة العلوم والسياسة، حيث انضم إليه في عام 1992.