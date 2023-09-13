«النقل» تؤكد تقديم تسهيلات لسائقي الشاحنات على الحدود مع السودان

أكّد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنَه تمّ التأكّيد خلال الاجتماع رقم 181 للجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، بحضور المهندس هشام أبوزيد، وزير النقل السوداني، على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة وهي أرقين وأشكيت السودانيين، وضرورة تناسب توقيتات العمل بهذين المعبرين السودانيين مع ساعات العمل بالمعابر المصرية أرقين وقسطل، إذ تعمل المعابر المصرية طيلة 24 ساعة يوميًا.

وشددت وزارة النقل على تقديم كل التسهيلات للشاحنات المصرية والسودانية في الجانبين واستمرار الاجتماعات التنسيقية بين مديري المعابر في الجانيين والاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم اللوجيستي لسائقي الشاحنات على الحدود المصرية السودانية وكذلك ضرورة استمرار التنسيق المستمر بين وزارة النقل المصرية ومحافظة أسوان ووزارة النقل السودانية في تفويج الشاحنات.

وأكّد الاجتماع ضرورة التنسيق بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل المصرية وجهاز النقل في السودان وتشكيل لجنة مشتركة لفحص الشاحنات مرة واحدة في الجانب المصري من خلال الفحص بالأجهزة الموجودة في مينائي أرقين وقسطل المصريين توفيرا للوقت.