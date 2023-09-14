«البيئة» توضح كيفية التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة

نشرت وزارة البيئة، تقريرا عن كيفية التعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة التي تنتج عن محصلة زيادة تركيز بعض الملوثات في الهواء نتيجة لظروف جوية غير مواتية، حيث تحدث الموجات بسبب ظاهرة جوية تعرف بالانقلاب الحراري، ما ينتج عنها احتباس للغازات الضارة الملوثة للهواء قرب سطح الأرض، ومع سكون الرياح يظل التلوث ثابتا في الجو حتى تتحسن الأحوال الجوية.

حظر حرق المكشوف للمخلفات الصلبة

وأوضحت وزارة البيئة، كيفية تقليل تلوث الهواء، من خلال عدة طرق، مثل حظر الحرق المكشوف للمخلفات الصلبة، وإيقاف المحارق بجميع أنواعها، والخفض التطوعي لعدد السيارات المستخدمة وعدم السماح للسيارات بدخول وسط المدينة، وإيقاف جميع الصناعات التي تستخدم وقود المازوت بالمناطق السكنية وزيادة إمداد محطات القوى الكهربائية بالغاز الطبيعي، ووقف أي أعمال تستخدم حرق الخشب أو الكاوتشوك أو الفحم أو البلاستيك.

الأخطار الصحية لتلوث الهواء

وشددت «البيئة»، عن المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الهواء، وبينها الأمراض التنفسية قصيرة المدى والمزمنة، كما يؤثر بشكل كبير على الأطفال ومرضى الربو وممارسي الرياضة في الأماكن المفتوحة، حيث تزيد سرعة التنفس من كمية الملوثات التي يستنشقها الإنسان، لافته إلى أنّ المواطن له دور في المساهمة في الحد من التلوث، من خلال تقليل تشغيل تكييفات الهواء والحد من استخدام الكهرباء، ومنع التدخين ومحاربته في كل مكان، والامتناع عن حرق القمامة.