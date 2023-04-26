«البيئة»: نجحنا في الحد من معدلات تلوث الهواء بنسبة 30% خلال 2022

قال الدكتور مصطفي مراد، رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، إنّ الدولة حققت طفرة هائلة في خفض معدلات نسب التلوث بنسبة تجاوزت 30% وفقاً لما أثبتته الدراسات لسنة 2022 وهو بمثابة مؤشر إيجابي نتيجة للمشروعات التي تبنتها الدولة لمعالجة مشكلة التلوث وتغير المناخ لتقليل التأثير السلبي الناتج عنه.

مشروعات الدولة التي تساهم في خفض نسب التلوث

وأضاف رئيس قطاع نوعية الهواء بوزارة البيئة، في تصريح لـ«الوطن»، أن ارتفاع نسب التلوث ينتج عنه وفيات وأمراض ويؤثر بالسلب على الدخل القومي للدولة واقتصادها، وذلك بسبب تكلفة العلاج إلى جانب فقد أعداد من الأيدي العاملة، لافتاً إلى أن تلوث الهواء وتحديداً في القاهرة الكبري يؤثر بنسبة 1,35% على معدل نمو الدخل القومي.

الطاقات الجديدة والمتجددة صديقة للبيئة

وأوضح «مراد»، أن جودة الوقود تؤثر على جودة الهواء لأنها من بين العوامل الأساسية المسببة للتلوث، مشيراً إلى أن الطاقة الجديدة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية تعُد صديقة للبيئة وخافضة لنسب التلوث، وأن الوزارة لديها خطط لإنشاء المزيد من المحطات التي تعمل على رصد نسب التلوث.