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جامعة بنها تشارك في برنامج «المرأة تقود».. يهدف لاستثمار قدرات السيدات

كتب:

حسن صالح
11:40 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات بالأكاديمية الوطنية

شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس الجامعة، في فعاليات تدريب الدفعة الأولى لـ3 محافظات، ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وفد جامعة بنها في التدريب

وضم وفد الجامعة، كل من الدكتورة هبة عكاشة أستاذ مساعد بقسم طباعة المنسوجات، والدكتورة مروة ياسين مدرس بقسم الغزل والنسيج والتريكو بكلية الفنون التطبيقية، والدكتورة نرمين أبو الخير مدير عام الشئون الإدارية بالجامعة، وإنچى يوسف مدير إدارة خدمة المواطنين بمكتب رئيس الجامعة.

الاستثمار في قدرات المرأة المصرية

وأكد «الجيزاوي» أهمية البرنامج الذي يهدف بشكل رئيسي للاستثمار في قدرات المرأة المصرية، عن طريق تطوير وتنمية مهاراتها مع منحها فرص حقيقية للمشاركة الفعالة في المجتمع.

وكانت الأكاديمية الوطنية للتدريب، قد أعلنت بدء مرحلة جديدة من جهود «مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة»، بانطلاق فعاليات تدريب الدفعة الأولى لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ببرنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية» وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

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