جامعة بنها تطلق فعاليات الدورة التدريبية لبرنامج إعداد القادة 3 بمشتهر

افتتح الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات الدورة التدريبية برنامج إعداد القادة 3 بمركز إعداد القادة بمشتهر، وذلك بحضور الدكتور محمد أبو سالم المشرف العام على مركز إعداد القادة والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور أحمد نجيب نائب المشرف العام على المركز.

132 طالبا يشاركون في فعاليات الدورة التدريبية

ويشارك في البرنامج التدريبي 132 مشتركا من بينهم طلاب وخريجون وإداريون وأعضاء هيئة تدريس، وشهد اليوم الأول ندوة عن الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل حاضر فيها الدكتورة غاده عامر، عميد كلية الهندسة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

ندوة عن القيادة الفعالة

كما تم تنظيم ندوة عن القيادة الفعالة حاضر فيها الدكتور هشام البحيري، أستاذ إدارة الأعمال بجامعة القاهرة، واختتمت فعاليات اليوم الأول بفقرة إنشاد استضاف خلالها مركز إعداد القادة منشد الشارقة المنشد يحيى النادي ابن جامعة بنها وخريج كلية التربية الرياضية والمنشد بهاء الدين النادي.