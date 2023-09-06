كلية التربية النوعية في بنها تستقبل وفدا طلابيا من جامعة المنوفية

استقبلت كلية التربية النوعية بجامعة بنها، وفدا طلابيا من نظيرتها بالمنوفية، وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالي للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

تفعيل بروتوكول تعاون بين كليتي التربية النوعية ببنها والمنوفية

جاءت الزيارة في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كليتي التربية النوعية ببنها والمنوفية، وبرعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب.

جامعة بنها: التبادل الطلابي يساعد على اكتساب المعرفة

وأشار الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إلى أن التبادل الطلابي مع الجامعات الأخرى يساعد على اكتساب المعرفة، وتكوين شبكة علاقات وصداقات بين طلاب جامعة بنها مع زملائهم في الجامعات المصرية، ما يساهم في بناء شخصيتهم.

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية، إن كلية التربية النوعية بجامعة بنها حريصة على دعم ورعاية برامج التبادل الطلابي، والمساهمة في دعم المواهب والطاقات من الشباب، متمنيًا للطلاب المزيد من النجاح والتفوق خلال مسيرتهم العلمية والعملية.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة غادة شاكر، وكيل كلية التربية النوعية لشؤون التعليم والطلاب، إن عدد الطلاب الذين سجلوا مقررات من كلية التربية النوعية جامعة المنوفية 44 طالبا.

ولفتت إلى أن عدد المقررات التي جرى تسجيلها 63 مقررا، وذلك في إطار التعاون بين كليتي التربية النوعية بجامعتي بنها والمنوفية.