جامعة بنها تستعد لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية

أجرى الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة داخل المدن الجامعية بشبرا، ومشتهر، وكفر سعد.

رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، ومديري المدن.

تجهيزات المطاعم والاستراحات وغرف الإقامة

وقام الدكتور تامر سمير بتفقد تجهيزات المطاعم والاستراحات وغرف الإقامة، للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة لاستقبال الطلاب.

أعمال الصيانة بالمدن الجامعية

كما تفقد نائب رئيس الجامعة أعمال الصيانة بالمدن الجامعية، مشدداً بسرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، لتكون المدن جاهزة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024.

العمل على راحة الطلاب

وأكد الدكتور تامر سمير، خلال الجولة، أن قطاع المدن الجامعية يعمل على راحة الطلاب، وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية، سواء في التغذية أو الإسكان أو الرعاية الطبية والاجتماعية.