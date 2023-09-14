رئيس حزب المؤتمر يعزي المغرب وليبيا في ضحايا الزلزال والعاصفة دانيال

قدم الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية، بخالص العزاء والمواساة للشعبين المغربي والليبي الشقيقين في ضحايا زلزال المغرب وضحايا العاصفة التي ضربت ليبيا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يرزق ذويهم الصبر والسُّلوان، وأن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

رئيس المؤتمر يثمن توجيهات السيسي

وثمن رئيس حزب المؤتمر ومؤسس القبائل العربية، التحرك المصري بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم الأشقاء العرب في النكبة التي حلت بهم في ليبيا والمغرب انعكاس واضح للشعور بالمسئولية الوطنية تجاه شعوب شقيقة تواجه مصاب جلل.

ودعا الربان عمر المختار صميدة، المجتمع الدولي امد يد العون في تلك الكوارث الطبيعية بما يساهم في تخفيف معاناة الضحايا وتوفير المساعدة للمتضررين لأن التضامن في مواجهة الكوارث الإنسانية واجب إنساني بما يعد مظهرًا من مظاهر التعاون والتضامن الإنساني والإقليمي والدولي الذي يجمع الشعوب في اللحظات الصعبة التي يمرون بها.

وأكد مؤسس القبائل العربية على ضرورة تعزيز الدعم العربي المقدم الدولتين الشقيقتين من المساهمة في العثور على المفقودين العالقين، فضلا عن تخطي آثار الكارثتين سريعا، موضحا أن ما حدث خلف كم هائل من الدمار الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل تنفيذ خطط سريعة للإعمار لكي تعود للحياة في البلدين إلى طبيعتها.