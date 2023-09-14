8 خطوات لإنقاذ الهاتف من التلف بعد وقوعه في المياه.. وتحذير من استخدام مجفف الشعر

سقوط الهاتف المحمول من أكثر الأشياء المزعجة التي يواجهها أصحاب الهواتف، ما يعرضها للتلف إما جزئيا أو كليا، خاصة أنّ الهاتف الشخصي من أكثر الأجهزة الحساسة تجاه المياه.

ويرصد موقع «ويكي هاو»، بعض الحيل البسيطة التي يمكن اتباعها فور وقوع الهاتف في المياه لإنقاذه، ونوضح من خلال التقرير ما يجب فعله حال وقوعه في المياه، كما يلي.

ماذا تفعل حال سقوط الهاتف في المياه؟

1- انتشال الهاتف من المياه على الفور، كي لا تتسرب المياه إلى منفذ السماعات والميكروفون والشحن وكابل التوصيل بالكمبيوتر.

2- إحضار مناشف ورقية أو قطعة قماشية ناعمة لوضع الهاتف عليها، ثم نزع الغطاء والبطارية.

3- إزالة خط الهاتف تفاديا لاختفاء الأرقام.

4- تجفيف الهاتف باستخدام منشفة.

5- يمكن استخدم المكنسة الكهربائية لشفط وتجفيف الرطوبة المتبقية داخل الهاتف إذا توافرت لديك واحدة، ويمكن استخدامها على الأماكن المتعرضة للضرر لمدة 20 دقيقة.

6- تجنب استخدام مجفف الشعر لتجفيف الهاتف، فالهواء الخارج من مجفف الشعر قد يدفع الرطوبة إلى داخل الهاتف بدلا من خارجه.

7- يمكن استخدم مادة ذات خواص جاذبة للرطوبة، من خلال وضع الهاتف داخل وعاء أو كيس يحتوي على أرز غير مطهي لمدة يوم.

8- وضع الهاتف على منشفة أو مناديل ورقية لامتصاص الرطوبة، بعد نزعه من الأرز أو من عامل التجفيف.