«الاتصالات»: 3.3% زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عبر الهاتف المحمول خلال سنة

كشفت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصول أعداد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى 103.64 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98.34 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بزيادة بلغت حوالى 5.3 مليون مشترك جديد فى عام، وبنسب نمو سنوي وصلت لنحو 3.3%.

إجمالي عدد المستخدمين للإنترنت عن طريق الهاتف

واضافة الوزارة في التقرير الموجز عن مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوليو 2023، أن هناك زيادة في أعداد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغت حوالى 4.5 مليون مستخدم جديد في عام، موضحة أن أعدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول بلغ 73.09 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي، مقابل 68.53 مليون مشترك في نفس الفترة من العام 2022، بمعدل نمو سنوي وصلت نسبه إلى 6.65%.

إجراءات رفع مستوى جودة الخدمات

ووفقا لما ذكره الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن هناك عدد من الإجراءات التي جرى اتخاذها على مدرا الفترة الماضية لتحسين جودة خدمات الاتصالات، تتلخص في تغريم مقدمي خدمات المحمول بمبلغ 32 مليون جنيه، واعتماد 823 محطة محمول جديدة منذ بداية عام 2023 بنسبة زيادة 5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

ونفذ الجهاز محطات تغطية صغيرة أعلى أعمدة الإنارة بنطاق القاهرة الكبرى للتغلب على معوقات التغطية في الأماكن التي يتعذر إنشاء محطات بها، وتنفيذ ضبطيات قضائية في 14 محافظة لتحسين جودة الخدمات المقدمة، لإزالة عدد 153 نقطة تداخل بإجمالي 140 جهاز تقوية شبكات غير معتمد، وعدد 455 هوائي مقوى شبكة والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة.