محافظ الغربية: نسعى إلى نقلة حضارية في الشوارع عبر مشروعات التطوير (صور)

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنّ المحافظة تسعى بكل جهد لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الشوارع، وفتح محاور مرورية جديدة بكل مدن المحافظة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، وذلك خلال الجولة التي أجراها محافظ الغربية اليوم، لتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون.

جولة لمحافظ الغربية في كفر الزيات

وخلال الجولة، تفقد المحافظ بكفر الزيات مقترح تطوير شارع الجيش، كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية، بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكل مراكز ومدن المحافظة.

تفقد أعمال بسيون

وتفقد «رحمي» في بسيون تطوير ورفع كفاءة منطقة الساحة امتداد شارع 23، كما تابع أعمال التطوير في حديقة بسيون العامة، التي شملت غرس شجيرات الزينة، وعمل مساحات خضراء، وبرجولات، ومقاعد كاستراحات للمواطنين، وممرات بالإنترلوك، إضافة لتركيب البلدورات وطلائها مع عمل الأرصفة وتركيب الإنترلوك، واختتم الجولة، بتفقد عدد من المناطق المقترح تطويرها دخل مدينة بسيون.