بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة لتبادل المعلومات

وقّع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم، بروتوكول تعاون بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة، لاستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكل الأوراق اللازمة بين محافظة الغربية وهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك بحضور المستشار أحمد فكري نائب رئيس الهيئة والأمين العام، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية وعضو هيئة قضايا الدولة، وأعضاء هيئة قضايا الدولة.

أهداف التنمية المستدامة

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن توقيع البروتوكول يأتي ذلك توافقا مع رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وتبني الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية، وفقا لخطتها لتنفيذ التطوير المؤسسي، والتي تهدف الي التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي والميكنة واستدامتها، للوصول الى مؤسسات حكومية رقمية تشاركية قوية وقادرة على استيعاب التكيف مع متطلبات العصر للوصول الي جمهورية جديدةز

تبادل المعلومات والمستندات

وذكر المحافظ، أن لتعاون الوثيق بين المحافظة وهيئة قضايا الدولة يأتي في إطار استحداث واستخدام وسائل التواصل التكنولوجي الرقمي الحديثة لتبادل المعلومات والمستندات وكل الاوراق اللازمة لقيام هيئة قضايا الدولة بواجبها الدستوري والقانوني، وإعداد الدفاع اللازم في كافة الدعاوي حفاظا علي المال العام وتحقيقا للصالح العام في إطار حرصها علي تدشين مبادئ التعاون الرقمي المشترك بينهما لتسهيل وتبسيط وتيسير استلام كافة المخاطبات والمكاتبات لتوفير الوقت والنفقات بإعتبار التواصل بينهما عن طريق البريد الالكتروني الحكومي لكل منهما كوسيلة رسمية معتمدة للمراسلات المتبادلة بينهما.