تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية في محافظة الغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية، بعد اعتماده من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه جرى تخفيض تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة الغربية، بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية تنسيق الدبلومات الفنية 2023 - 2024 لطلاب الإعدادية محافظة كفر الشيخ بعدد من المدارس

- مدراس طنطا الزراعية، وبرما الزراعية، وكفر العابيدة الزراعية، سمنود الزراعية، عبد الناصر الشيخ الزراعية من 175 درجة.

- مدراس طنطا الميكانيكية، زفتى الميكانيكية، المحلة الميكانيكية، كفر الزيات الميكانيكية، الشهيد خالد محمد السيد الزخرفية من 205 درجات.

- مدارس طنطا الزخرفية، كفر الزيات الزخرفية، زفتى الزخرفية، السنطة الصناعية، سمنود الصناعية بنين، قطور الصناعية بنين، محمد صلاح بسيون من 180 درجة.

- مدرسة طنطا الفنية للصناعات النسيجية من 200 درجة.

- الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي 150.

- الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات التعليم الصناعي 160.

- الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات الفندقي 160.

- الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات التعليم الزراعي 150.

- الحد الأدنى للقبول بفصول خدمات التعليم التجاري 140.