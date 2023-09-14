«الأوقاف» تعلن حصول مسجد النصر بالمنصورة على شهادة الاعتماد والجودة

أعلن الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، حصول مسجد النصر الكبير في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ».

حصول مسجد النصر بالمنصورة على شهادة الاعتماد والفئة «أ»

ويعد مسجد النصر الكائن في شارع الجيش من المساجد الكبرى والمهمة في مدينة المنصورة، ومقصدا في عمل العديد من الدروس الدينية والملتقى الفكري بمشاركة جامعة الأزهر وبالأخص في شهر رمضان المبارك وعمل الندوات الثقافية وحلقات حفظ القرآن الكريم والأذكار وتوعية الشباب والفتيات في أمور الدين والدنيا، وعمل مجالس إقراء وهي عبارة عن قراءة أحد الكتب التراثية على أيدي متخصصين من جامعة الأزهر داخل المسجد الكبير.

ويتوافد إليه أشهر المشايخ وإقامة الاحتفالات والمناسبات الدينية داخل المسجد بحضور رجال الدولة والمسؤولين الذي يستوعب أكثر من 5 آلاف مصلي، ويعد من أكبر وأجمل المساجد من حيث التصميم المعماري في محافظة الدقهلية، بحسب تصريح الدكتور صفوت النظير وكيل وزارة الأوقاف لـ«الوطن».

شهادة الاعتماد والجودة

وقد كشفت وزارة الأوقاف في بيان، أن هذه الشهادة تؤخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه، وتقسم الفئات إلى ثلاثة أقسام «أ ،ب ، ج» فالفئة أ، هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة بنسبة 90% فأكثر، والفئة ب، هي المساجد التي حصلت على شهادة الجودة من 85% إلى 89%، والفئة ج من 75% إلى 80%.