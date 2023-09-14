افتتاح 41 مشروعا في قطاع التعليم بالشرقية بتكلفة 242 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جاهزية المحافظة لافتتاح 41 مشروعا بقطاع الأبنية التعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 242 مليون جنيه، وذلك خلال شهر سبتمبر الجارِ، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعيليمة.

احتفالات المحافظة بعيدها القومي

وقال محافظ الشرقية، إن ذلك جاء ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مؤكدًا أن المحافظة تولي اهتمامًا بقطاع التعليم، وتسعى جاهدة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمة جديدة، تساهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع وهي كالتالي:

منشآت وصروح تعليمة جديدة

مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، التي تضم 22 فصلًا بتكلفة 10 ملايين و500 ألف جنيه.

مبنى مخازن التربية والتعليم بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة مالية مليونين و500 ألف جنيه

مدرسة بيشة قايد الثانوية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية وتضم 9 فصول بتكلفة 8 ملايين جنيه

مدرسة كفر حسن ندى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية، التي تضم 11 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة عزبة عبد الهادي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وتضم 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة بني هلال الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وتضم 12 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة آل خميس للتعليم الأساسي التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية وتضم 11 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة مصطفى كامل الابتدائية رقم (1) التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية وتضم 24 فصلًا بتكلفة 9 ملايين جنيه

مدرسة جيهان عبد الحكيم للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية وتضم 14 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة عبد الله أبو النيل الابتدائية التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية وتضم 16 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة الشيخ عليوه حسن للتعليم الأساسي التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية وتضم 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة قرملة الابتدائية رقم (1) التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتضم 7 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة غيتة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 12 فصلًا بتكلفة 7 ملايين جنيه

مدرسة الشهيد محمد احمد مهدي الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية وتضم 12 فصلًا بتكلفة 8 ملايين جنيه

مدرسة الشيخ عيسى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 7 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة بلبيس الثانوية الصناعية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية والمكونة من 20 فصلًا بتكلفة 9 ملايين جنيه

مدرسة المستقبل الرسمية لغات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية والمكونة من 23 فصلًا بتكلفة 7 ملايين جنيه

مدرسة فاقوس الرسمية لغات المتميزة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 28 فصلًا بتكلفة 12 مليون جنيه

مدرسة الحلوفي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 14 فصلًا بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة السماعنة الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة علي رزيق للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين و500 ألف جنيه

مدرسة السنيطة الابتدائية التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 14 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة عزبة الطرابية للتعليم الأساسي التابعة لإدارة فاقوس التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة قليني للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 7 ملايين جنيه

مدرسة عبد العزيز الطبيلي الإعدادية التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة أم سعدون العايدي للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والمكونة من 14 فصلًا بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة توسع مجمع المرحوم عوض شريبه التابعة لإدارة أولاد صقر التعليمية والمكونة من تسع فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة الزمامتة الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة عبد الرحمن حسين يوسف الابتدائية التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 7 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه.

مدرسة أبو جندي الرسمية للغات التابعة لإدارة الحسينية التعليمية والمكونة من 14 فصلًا بتكلفة 6 ملايين جنيه

مبنى إداره صان الحجر التعليمية بتكلفة 9 ملايين جنيه

مدرسة البوز الإعدادية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة كفر عياد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 8 فصول بتكلفة 4 ملايين جنيه

مدرسة رفاعه الطهطاوي الإعدادية بنات التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 8 فصول بتكلفة 3 مليون جنيه

مدرسة حمدي حسين السيد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 7 ملايين جنيه

مدرسة خليل إبراهيم ارناؤوط الثانوية التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 9 فصول بتكلفة 6 ملايين جنيه

مدرسة السلامون للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 17 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة شرشيمة الابتدائية الجديدة التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 3 مليون و500 ألف جنيه

مدرسة الشهيد علي إسماعيل احمد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمقامة من 14 فصلًا بتكلفة 5 ملايين جنيه

مدرسة منشأه التحرير للتعليم الأساسي التابعة لإدارة ههيا التعليمية والمكونة من 11 فصلًا بتكلفة 9 ملايين جنيه