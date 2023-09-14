رئيس جامعة الأزهر يتابع اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

تفقد الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم الخميس، اختبارات بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم المنعقدة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للموسم الثاني على التوالي، في مرحلته الرابعة بالجامع الأزهر.

اهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم

وأشاد رئيس جامعة الأزهر، خلال جولته داخل الجامع الأزهر، بتنظيم المسابقة معربا عن بالغ سعادته باهتمام الجامع الأزهر بتحفيظ القرآن الكريم من خلال أروقة القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، إذ يبلغ عدد فروع الأروقة الخارجية للقرآن الكريم 1053 فرعا، تم خلال اختيارها مراعاة التوزيع الجغرافي وذلك تيسيرا على الدارسين، مؤكدا أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر يولي تحفيظ القرآن الكريم أولوية وأهمية عظمى.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها 3874 متسابقا، وتشكلت من عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عددا من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شؤون الأروقة بالجامع الأزهر.

وأوضح الدكتور هاني عودة، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

رابط الاستعلام عن مقر وموعد الاختبار

وأعلن الجامع الأزهر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رابط الاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول من هنـــــا.

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف فضيلة الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.