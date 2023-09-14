تحرير 34 محضرا في حملة تموينية على الأسواق في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تحرير 34 محضر تمويني متنوع خلال حملة رقابية مكبرة نفذتها الوحدة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط، بالاشتراك مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، استهدفت المحال التجارية والأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة.

حملات مفاجئة على الأسواق

كان محافظ أسيوط كلف رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء بالتنسيق مع مسئولي الرقابة التموينية وحماية المستهلك والصحة والطب البيطري لشن حملات مفاجئة على كافة منافذ البيع والأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة في الأسواق ومدى مطابقتها للمواصفات ووضع الأسعار على كافة المنتجات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار.

حملة تموينية بمركز ديروط

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة مكبرة برئاسة محمود نجار بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة تموين ديروط وبمشاركة حسام عبدالناصر و حسام الدين خديوى نائبا رئيس المركز و محمود أنور سيد مدير الرقابة التجارية ومحمود حسن ذكي مدير الرقابة التموينية ونصر الدين ناجي مدير الإشغالات وأحمد بهلول مدير إدارة رخص المحلات التجارية ومسئولي الاعلانات وشئون البيئة.

أسفرت الحملات عن تحرير 34 محضرًا تموينيًا متنوعًا منها: «محضر حيازه نخاله خشنة بدون بيانات - بيع سجائر بدون فواتير - محضر بيع سجائر بأزيد من السعر - عدم إعلان أسعار محلات ومطاعم - عدم حمل شهادة صحية – محضر نظافة – محضر إشغال طريق – عدم وجود شهادة صحية – محلات تدار بدون ترخيص»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.