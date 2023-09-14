إصابة شخصين في انقلاب ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان بجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهما لحادث انقلاب سيارة ملاكي كانا يستقلانها على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الخميس، وذلك بسبب السرعة الزائدة التي تسببت في اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي، بصورة جزئية، فيما هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين للمستشفى.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وتحديدًا قرب مدخل ميدوم، ووجود مصابين.

إصابة شخصين بالحادث

وأسفر حادث أسيوط الغربي، عن إصابة شخصان بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، مما أسفر عن إصابة كل من سمير حسن صالح محمد، وعصام السيد سالم سنجاف، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصاباتهما.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيات