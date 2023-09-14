محافظ أسيوط يوافق على فتح 57 قاعة رياض أطفال جديدة بالمدارس الرسمية

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على فتح 57 قاعة جديدة ببعض المدارس الرسمية لغات والخاصة بمرحلة رياض الأطفال «kg1» بمختلف مراكز المحافظة للعام الدراسي (2023 – 2024)، لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

جاء ذلك وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم وطبقاً لقواعد القبول المنظمة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإيجاد الحلول العاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين بالمدارس الرسمية والخاصة والنزول بسن القبول، وذلك تنفيذًا لأهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

وأعلن المحافظ ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بحضور عبدالعزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، وهويدا سيد الطماوي، مدير عام التعليم الخاص بالمديرية، وحنان أحمد ناجي، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وسلوى فوزي، مديرة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء نتائج عمل اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم والأبنية التعليمية لحل مشكلة الاقبال الكبير على مرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية والخاصة. تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين للالتحاق بالمدارس، وتم التركيز أيضًا على وضع حلول جذرية للتغلب على هذه المشكلة في المستقبل.

فتح قاعات جديدة

وقال محافظ أسيوط إنه تم الموافقة على فتح 57 قاعة جديدة لتنضم لروضات المدارس المتنوعة، وتتضمن 40 قاعة بالمدارس الرسمية للغات و17 قاعة بالمدارس الخاصة لاتنمو وذلك بزيادة عن عدد القاعات التي تم فتحها الأعوام الماضية لاستيعاب الطلاب الجدد واستغلال الفراغات بالمدارس الرسمية والخاصة، وذلك بناءًا على تقرير اللجنة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك وحفاظاً على سير العملية التعليمية وانتظامها.

استيعاب الأطفال برياض الأطفال

وأكد المحافظ أنه تم وضع حلول عاجلة لاستيعاب الأطفال في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة والرسمية. تمت إمكانية فتح قاعات وفصول رياض الأطفال الجديدة واستغلال الفراغات المتاحة في المدارس الخاصة.

وتم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية بعض مديري التعليم لدراسة المقترحات ووضع الحلول العاجلة لاستيعاب الأطفال في مرحلة رياض الأطفال في المدارس الخاصة والرسمية والمتميزة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك. تمت معاينة الحلول من قبل اللجنة المشكلة لضمان سير العملية التعليمية بانتظام. تم اتخاذ هذه الخطوات تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب وتحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية ورؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

مدارس جديدة

ولفت المحافظ إلى أن مدينة أسيوط شهدت مؤخرًا إنشاء عددًا من المدارس الرسمية للغات لاستيعاب الاقبال المتزايد في أعداد المتقدمين على المدارس الرسمية (التجريبية) واللغات مضيفًا أن اجمالى عدد المدارس التى تم انشائها تحت اشراف وتنفيذ هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالقرى الأكثر احتياجًا بلغ عددها 88 مدرسة ضمن مشروعات حياة كريمة بإجمالي عدد 1227 فصل دراسي بتكلفة 430.2 مليون جنيه بينما بلغ إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط خلال 8 سنوات شاملة مدارس حياة كريمة بلغ 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 فصل وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه مؤكداً أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.