«مستقبل وطن» يكرّم حفظة القرآن الكريم في أسيوط

كرّمت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية وأمانة النقل والمواصلات وأمانة الشؤون البرلمانية وأمانة قطاع الأعمال وأمانة العلاقات الحكومية التابعين لأمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، عددا من الفائزين من حفظة القرآن الكريم أمانة ساحل سليم، في حفل نظمته الأمانة لتكريم حفظة القرآن الكريم.

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

وقال هاني سلطان، القيادي بأمانة الحزب في المحافظة، أنّه يتم تنظيم الحفل للعام الرابع على التوالي بالاشتراك مع عدد من أمانات المحافظة، وهي «أمانة العلاقات العامة، وأمانة قطاع الأعمال، وأمانة الشؤون البرلمانية، وأمانة النقل والمواصلات»، لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز ساحل سليم.

وأضاف محمد السيد، أمين النقل والمواصلات بالمحافظة، أنّه جرى تكريم مشايخ ومحفظي القرآن الكريم ممن يتسمون بالسيرة الطيبة، وتكريم نحو 35 متسابقا بالمراكز الأولي في كل مستوى، وإهداء دروع تكريم وشهادات تقدير ومصاحف لهم، وإعطاء شهادات تقدير للمشاركين الذي لم يحالفهم الحظ في الفوز ومصحف.