حياة كريمة في المنوفية.. مشروعات تنموية بنسبة تنفيذ وصلت لـ99.5%

أنشأت المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة العديد من المشاريع التنموية في محافظة المنوفي، منها الانتهاء من تنفيذ مشروعات توسع محطة تنقية مياه في قرية شما التابعة لمركز أسمون بنسبة تنفيذ وصلت لـ100%.

مشاريع حياة كريمة في مركزي الشهداء وأشمون

كما عملت المبادرة الرئاسية على مشروعات شبكات مياه شرب بقرى مركز الشهداء والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 99.5%، إضافة إلى الأعمال الجارية في تنفيذ محطات حديد ومنجنيز بنسبة تنفيذ 70%، فضلًا عن عمل مشروعات الصرف الصحي في قرى مركزي أشمون والشهداء، والتي وصلت لنسب تنفيذ عالية.

ووفقًا لبيانات إحصائية نشرتها حياة كريمة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» في وقت لاحق، فقد وصل نسبة تنفيذ إجمالي مشاريع المبادرة في مركز الشهداء بمحافظة المنوفية إلى 77.60% بواقع 1078 مشروعًا في المركز، وفي مركز أشمون وصلت نسبة التنفيذ إلى 84.30%، بواقع 528 مشروعًا على مستوى المركز.

مشاريع حياة كريمة في محافظة المنوفية

كما أكدت «حياة كريمة» أن إجمالي المشاريع على مستوى المحافظة، بلغ عددهم 1606 مشروعات، نسبة تنفيذ بلغت ما يفوق الـ81%، مؤكدة بأن المشروعات شملت القطاعات المتنوعة مما يضمن وصول خدمة متميزة للأهالي الأكثر احتياجا على مستوى المحافظة، وتنوعت المشاريع بين المجمعات الخدمية والزراعية، الصحة، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمة، سكن كريم وغيره.