حياة كريمة توزع 100 طن مواد غذائية على 20 ألف أسرة في أسوان

تحرص المبادرة الرئاسية حياة كريمة، على الارتقاء بحياة المواطنين في الريف المصري، من خلال عملها على إنشاء المشاريع التنموية المختلفة، التي شملت العديد من القطاعات، كالتعليم والصحة والمرافق والإسكان وغيره، إضافة إلى المبادرات التي تطلقها من أجل دعم المواطن الأكثر احتياجا في القرى والمحافظات الفقيرة.

مواد غذائية لأهالي أسوان

واستكملت المبادرة الرئاسية، وفق بيان لها، دورها في توزيع المواد الغذائية على الأهالي الأكثر احتياجا، ووصلت إلى محافظة أسوان، واستفاد من خدماتها 20 ألف أسرة في مختلف المراكز والمدن.

يصل إجمالي المواد الغذائية التي توزعها حياة كريمة، على الأهالي في محافظة أسوان إلى 100 طن، «5 كيلوجرامات لكل أسرة».

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري حياة كريمة، تهدف إلى تحقيق طفرة حضارية في القرى الفقيرة والمحافظات الحدودية، وتعمل على تحقيق ذلك الهدف من خلال إنشاء مشاريع عدة كمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، والمدارس وغيرها.