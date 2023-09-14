بعد تراجعها في الصباح.. تعرف على أسعار الذهب بمحلات الصاغة الآن

سجلت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة في مختلف الأسواق ومحلات الصاغة بمنتصف التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023، حيث انخفض سعر الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً، بمقدار 5 جنيهات، ليصل إلى 2190 جنيهاً للبيع، بدون مصنعية أو ضريبة، وفق ما أعلنت شركة «جولد بيليون»، العاملة في مجال تداول أسعار الذهب، مع بداية التعاملات المسائية.

أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، وبينها أعيرة 18 و24 و21، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وانخفضت أسعار الذهب في مصر بمنتصف التعاملات اليومية، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الخميس، انخفاضاً خلال منتصف التعاملات الصباحية، ليسجل 2190 جنيهاً للشراء، بدلاً من 2195 جنيهاً في بداية التعاملات، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشاراً للشراء في مصر، خاصةً بمحافظات الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، 2503 جنيهات للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بدلاً من 2509 جنيهات في بداية التعاملات الصباحية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ويُستخدم في صناعة السبائك، لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 1877 جنيهاً للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، بدلاً من 1881 جنيهاً، خلال بداية التعاملات الصباحية.

تراجع سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يلقى رواجاً كبيراً بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم، انخفاضاً قدرة 40 جنيهاً، ليسجل 17 ألف و520 جنيهاً، بدلاً من 17 ألف و560 جنيهاً في بداية التعاملات.