يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا في السوق المصرية، لما يتميز به من العديد من المميزات، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 13-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 14-9-2023

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 14-9-2023 في مصر لعيار 24 اليوم الأربعاء في بداية التعاملات الصباحية 2509 جنيهات للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 14-9-2023

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس في بداية التعاملات الصباحية 2195 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 1881 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1463 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2300 جنيه للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و560 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.