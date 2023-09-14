انخفاض أسعار الذهب محليا لأول مرة منذ 4 أيام.. ما قيمة التراجع؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى في منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات لأول مرة منذ 4 أيام، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2190 جنيها، مقابل 2195 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 2503 جنيهات للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2190 جنيها، وعيار 18 بسعر 1877 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و520 جنيها.