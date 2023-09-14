انخفاض أسعار الذهب العالمية في بداية التعاملات اليومية

شهدت أسعار الذهب العالمية انخفاضا بعدما كانت مرتفعة في بداية التعاملات اليومية، وحيث جاء تراجع الذهب رغم تراجع الدولار وسندات الخزانة الأمريكية بعدما رفعت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيثبت أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

تراجع في أسعار الذهب العالمية

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 1927 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.07% إلى 1906 دولار للأوقية، وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 104.337 نقطة، وفق موقع «إنفيستينج».

وفي نهاية التداولات أمس، تراجعت أسعار الذهب بعد صدور بيانات التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي زادت من مخاوف استمرار تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.15%، أي ما يعادل 2.6 دولار لتصل إلى 1932.5 دولار للأوقية، وهي أدنى تسوية منذ 22 أغسطس الماضي.

تخوفات من اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.7% في أغسطس على أساس سنوي، ويعد أعلى من التوقعات البالغة 3.6%، وينتظر المستثمرون اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة، لاستشراف المزيد حول مسار السياسة النقدية المتوقع.

ويترقب المستثمرون اجتماع المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس، في ظل تحول في توقعات الأسواق لترجح بنسبة 75% زيادة بمقدار 25 نقطة أساس، بعد تقارير أشارت إلى توقع البنك أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى 3% العام المقبل.