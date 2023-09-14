«النواب الليبي»: مشروع لإطلاق صندوق إعمار ليبيا لإصلاح أضرار «دانيال»

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إنه تم تكليف اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي، بإعداد مشروع قانون إنشاء صندوق إعمار لبيبا لإصلاح ما تم تدميره بسبب أعصار دانيال، على أن يعرض على المجلس في الجلسات القادمة لاعتماد الإجراءات اللازمة.

استدعاء الحكومة بمجلس النواب

وأوضح «بليحق» في مؤتمر صحفي، أن هناك استدعاء للحكومة بمجلس النواب في جلسات الأسبوع المقبل، للاستماع إليها، حول ما تم اتخاذه من إجراءات تجاه الكارثة، وتكليفها بما يلزم عمله في أسرع وقت ممكن.

متابعة لجنة الصحة

وتابع أن هناك تكليف للجهاز الطبي والطوارئ بإدارة الأزمة الطبية في المناطق المنكوبة، تحت إشراف ومتابعة لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي ضمن الإجراءات التي أقرها النواب الليبي في جلسته اليوم الخميس، لمجابهة آثار الكارثة التي حلت بعدد من المدن، والتغلب على الصعوبات التي تواجه الأجهزة التنفيذية والجهات والمؤسسات ورجال الأمن، للتخفيف من آثار الكارثة على المتضررين.