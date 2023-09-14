«التعليم»: قبول الطلاب المصريين العائدين من ليبيا دون اختبار تحديد مستوى

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أصدر تعليمات بتيسير إجراءات التحاق الطلاب المصريين العائدين من ليبيا بمختلف المدارس، وقبولهم دون اختبار تحديد مستوى.

المدارس لن تتشدد في طلب أوراق تعجيزية

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدارس لن تتشدد في طلب أوراق تعجيزية الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا، وذلك مراعاة لظروف الأهالي العائدين.

وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم، بتوجيهات وزير التربية والتعليم بتسخير كل إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقرر وزير التربية والتعليم إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي، تيسيرا عليهم نظرا إلى ظروفهم الطارئة.