رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية»: تضرر 1.8 مليون شخص من فيضانات ليبيا

كتب:

هانى حسن
01:41 م | الخميس 14 سبتمبر 2023
جانب من العاصفة «دانيال»

جانب من العاصفة «دانيال»

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري، تفاصيل الوضع الصحي والإنساني، في المناطق المتأثرة بالعاصفة «دانيال» التي شهدتها ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال «المنظري» لـ«القاهرة الإخبارية»، إن نحو 1.8 مليون شخص متضرر بالمنطقة الشرقية في ليبيا جراء العاصفة، مضيفًا سوف يتم تقديم حزمة مساعدات واتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير المستلزمات الطبية لإنقاذ المصابين. 

وأكد على وجود جثامين ملقاة بالشوارع جراء العاصفة في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لاحتمالية انتشار الأمراض والأوبئة ويجب انتشالها فورا. 

اقرأ المزيد:

وزير الموارد البيئية الليبي: الوضع في درنة كارثي.. ونشكر مصر على دورها

رئيس بلدية «درنة»: وصول التيار الكهربائي لـ60% من الأحياء السكنية

رئيس بلدية درنة: عدد ضحايا العاصفة دانيال قد يزيد عن 20 ألف شخص

ليبيا تنهار أمام العاصفة دانيال.. توقعات بارتفاع عدد القتلى لـ40 ألف شخص

الصحة الليبية: ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال إلى 5500 قتيل
بقلم هانى حسن