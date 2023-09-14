المدير الإقليمي لـ«الصحة العالمية»: تضرر 1.8 مليون شخص من فيضانات ليبيا

كشف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط أحمد المنظري، تفاصيل الوضع الصحي والإنساني، في المناطق المتأثرة بالعاصفة «دانيال» التي شهدتها ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية.

وقال «المنظري» لـ«القاهرة الإخبارية»، إن نحو 1.8 مليون شخص متضرر بالمنطقة الشرقية في ليبيا جراء العاصفة، مضيفًا سوف يتم تقديم حزمة مساعدات واتخاذ عدد من الإجراءات لتوفير المستلزمات الطبية لإنقاذ المصابين.

وأكد على وجود جثامين ملقاة بالشوارع جراء العاصفة في ليبيا يمثل قنبلة موقوتة لاحتمالية انتشار الأمراض والأوبئة ويجب انتشالها فورا.