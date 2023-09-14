المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: التضامن العربي لم يتوقف

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن العمل متواصل بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والسلطات التنفيذية على أرض الواقع، وكلنا أمل أن نتجاوز هذه المحنة بأقل الأضرار، مشيراُ إلى أن رسائل المواساة، وعروض الدعم لم تتوقف، من مختلف برلمانات العالم، وخاصةً البرلمانات العربية والمنظمات الدولية والأمم المتحدة.

مدينة درنة منطقة منكوبة

وأوضح «بليحق»، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الأمور الخاصة بتقديم الدعم لمدينة درنة تركت للأجهزة التنفيذية الموجودة فى أرض الواقع، المخولة فى التعامل مع هذه الأحداث، كما أنها تعلم الاحتياجات الحقيقية والفعلية والمطلوبة على أرض الواقع.

وتابع: «على مستوى التواصل، لم يتوقف حجم التضامن العربي والدولي في مواساة الشعب الليبي فى هذه الكارثة، التي تفاعل معها العالم بأسره»، معتبراً أن «الليبيين يعتصرون ألماً، ليس فقط في الأماكن المتضررة في الشرق، ولكن أيضاً في أقصى غرب ليبيا».

توحد الليبيين لتجاوز أثار الأزمة

واستكمل: «شاهدنا كيف توحد الليبيين فى هذه الأزمة رغم مرارتها، حيث هرع الجميع لمد يد العون، وتدفقت قوافل المساعدات من أقصى غرب ليبيا ومن طرابلس، لمساعدة إخوانهم، ونشاهد المواكب والقوافل التي تأتي كل يوم من كل مدن غرب البلاد».