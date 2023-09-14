الصليب الأحمر بليبيا يحذر المنقذين من مخلفات قابلة للانفجار في درنة

حذر الصليب الأحمر بليبيا، المواطنين والمنقذين بمدينة درنة الليبية، من المخلفات القابلة للانفجار بحسب فضائية «العربية» الإخبارية.

بدورها أشارت الأمم المتحدة، إلى أن الوضع في مدينة سوسة الليبية، التي غمرتها المياه، حرج.

العاصفة دانيال تضرب ليبيا

وضربت العاصفة دانيال ليبيا، مطلع الأسبوع الجاري، وتُوفى أكثر من 5000 شخص، وسط إعلان آلاف المفقودين، في الوقت الذي أعلنت ليبيا حالة الحداد فيها 3 أيام، وإعلان مدنية درنة مدينة منكوبة.